AGENDA QUE MARCA O DIA: domingo, 9 de junho de 2024

Bom dia e bom domingo!

Neste domingo em que se vota para as Eleições Europeias, esta é a agenda que pode usufruir.

- Entre as 12h00 e as 22h00, na Rua Penha de França, Funchal, o 1º Arraial Madeirense Gente Ajudando Gente promovido pela Associação Pe. Bernardino Andrade de Solidariedade Social, com o objetivo de angariar fundos para ajudar os membros mais desfavorecidos da comunidade.

- A partir das 13h00 e até às 19h30, no Funchal, o último dia das Festas da Sé. A animação é por conta de Susana Abrantes e o encontro de Grupos de Folclore.

- No Largo da Nossa Senhora da Conceição, na Baía de Câmara de Lobos, decorre o segundo dia da terceira edição do Green Market, das 14h00 às 21h00. A Chef Cátia Gonçalves vai protagonizar um showcooking com degustação em alimentação vegetariana e vegan, a partir das 16h00.

- Em Machico, às 16h00 a reabertura do Mercado Quinhentista. Em destaque neste último dia, às 18h00, Dramatizações de época. Mais tarde, por volta das 22h00, o espetáculo “Fachos da borda mar”.