Até dia 5 de maio, o MadeiraShopping vai promover uma nova edição dos Fashion Days com a exposição de vários looks no centro e consultas com fashion stylists em lojas aderentes. A iniciativa é totalmente gratuita.

“Com a chegada da primavera e a aproximação do verão, é importante fazer uma reavaliação do roupeiro e dos looks, e o MadeiraShopping vai ajudar. Algumas lojas do Centro vão disponibilizar o serviço de consultoria com Fashion Advisors e permitir a todos os visitantes receber conselhos destes especialistas sobre as tendências, dicas de como conjugar peças e sugestões de outfits para os dias mais quentes”, refere o centro em nota de imprensa.

Os profissionais de consultoria de imagem vão estar nas diferentes lojas aderentes, preparados para receber os visitantes, ficar a conhecê-los melhor e realizar a sessão de consultoria de forma individual e personalizada. As sessões, que carecem de marcação online, decorrem nos dias 20, 21, 25, 27 e 28 de abril, e nos dias 1 e 4 de maio,

Para completar esta iniciativa, o MadeiraShopping preparou várias opções de looks, que vão estar expostos pelo centro comercial e que procurar inspirar os visitantes para a nova estação — e todas as semanas há novas sugestões para ver.

“Faz parte da identidade do MadeiraShopping proporcionar experiências diferenciadoras e que acrescentam valor. Os Fashion Days, que recebemos no Centro há vários anos, são uma prova disso e já fazem parte da fase de mudança de estação da comunidade. Este programa pretende dar aos visitantes a oportunidade de conhecerem melhor o seu estilo e, com a ajuda de especialistas, otimizarem as suas compras”, refere Alberto José Pereira, diretor do MadeiraShopping.