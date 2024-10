Decorrerá, a partir das 14 horas desta sexta-feira, o seminário ‘Agricultura: presente e futuro’, inserido no âmbito do Festival Agrícola e Repentista da Madeira (FARM), no salão nobre da Câmara Municipal de Santana.

Do painel de oradores fazem parte Álvaro Mendonça e Moura, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Helena Freitas, professora catedrática de Biodiversidade e Ecologia, Joaquim Leça, engenheiro, e Ondina Afonso, presidente do Clube de Produtores Continente.

Refira-se que o debate será moderado por Miguel Silva, diretor do JM, e que este festival tem por objetivo enaltecer o trabalho do agricultor e abordar os desafios do setor primário.