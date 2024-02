Faleceu o senhor das lambecas do Porto Santo

José Reis, o homem que fez das lambecas um dos produtos mais famosos do Porto Santo, faleceu hoje aos 94 anos.

O falecimento do empresário - José dos Reis Pestana Leão - levou o presidente da Câmara Municipal, Nuno Batista, a expressar o pesar da autarquia e as condolências à família, na página oficial do Município, no Facebook.

Na mesma rede social, na página Porto Santo Antigamente, o autor refere que as lambecas surgiram em 1961 e que farão 63 anos no próximo mês de junho.

“Deixa-nos fisicamente, mas, naturalmente, será eterno naquilo que foi para o meu querido Porto Santo. Uma figura incontornável na nossa ‘micro-sociedade’, vivências e, agora, memórias - eternas”, escreveu Flávio Vasconcelos.