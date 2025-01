Bom dia e bom fim de semana!

- Tem início às 9h00, em Santa Cruz, a celebração do 93.º Aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com a missa na igreja matriz. Segue-se às 11h00 a formatura na Praça Padre Patrocínio Alves. Neste mesmo local, mas às 19h30, o concerto comemorativo pela Banda do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

- Começa às 10h30, na Casa do Combatente, Beco do Paiol, a cerimónia de tomada de posse da nova Comissão Administrativa do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes.

- Pelas 11h00, na Torre do Capitão – Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro, realiza-se a bênção dos animais.

- No Funchal, às 16h00, nas Portas da Cidade, realiza-se uma concentração pela urgência de pôr fim à guerra e construir a Paz.

- No salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, às 18h00, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com o violinista madeirense Filipe Fernandes, sob a batuta do maestro Jan Wierzba. Este evento é no âmbito do Ano Jubilar 2025.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, às 19h00, pode assistir ao concerto, no âmbito do ‘Fado Funchal’, pela Associação de Fado da Madeira, onde será enaltecida a carreira de Eugénia Maria.

- Às 20h00, no Centro Cultural John dos Passos, nova sessão de ‘O Conto da Ilha Desconhecida’, pelo Grupo de Teatro da Casa do Povo de Campanário.

- Pelas 21h00, na Capela das Neves, no âmbito do ‘Fado Funchal’, o grupo Fatum da Académica da Madeira promove um concerto.