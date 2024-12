A secção da Madeira da Associação Nacional de Professores, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, promove, às 9 horas, a I Edição do Seminário Funchal Educação com o tema ‘A Escola que temos Vs A Escola que queremos’, no auditório da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

O auditório do Museu da Eletricidade ‘Casa da Luz’ recebe, às 9h45, a IV conferência do Caminho Real da Madeira.

Pelas 10h30, o presidente do Governo Regional visita um edifício de habitação, no sítio do Carmo, Câmara de Lobos.

A abertura oficial do presépio da AD Caramanchão está agendada para as 17h00, na sua sede, Escola Básica do Caramanchão.

Às 18h00, na Igreja Matriz do Porto da Cruz, assista ao concerto de Natal protagonizado pela Associação Grupo Cultural Flores de Maio.

A Filarmónica do Faial celebra os 129 anos com uma missa às 18h00, seguida do concerto jantar.

Pelas 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, realiza-se o recital de Harpa com Floraleda Sacchi.

Na Ribeira Brava, a programação do Mercadinho de Natal arranca às 19h00 com muita animação e as típicas iguarias natalícias e artesanato.

-No Centro de Congressos do Casino da Madeira, às 20h00, ocorre o Festival de Tunas Universitárias da Madeira, uma iniciativa da Tuna Universitária da Madeira.

-Santa Cruz realiza a noite do mercado, a partir das 20h00. Visite Santa Cruz e deixe-se contagiar pela magia de evento que está repleto de animação musical, teatral e gastronomia.

Pelas 22h30, a banda madeirense Akoustic Junkies realiza um concerto ao vivo no Number One Pub em Machico.