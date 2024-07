Bom dia! É sexta-feira!

* O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública promove uma série de eventos junto dos Campos de Férias e Centros de Atividades de Tempos Livres. A programação conta com a demonstração de meios na RAM que incluirá uma exposição de meios da PSP, bem como a divulgação de programas tais como ‘Estou Aqui’ (Crianças e Adultos) e Férias em Segurança e Programa + Verão. As demonstrações prosseguem hoje a partir das 9h30, no Estádio Municipal da Ribeira Brava.

* Continua hoje na estrada a 49.ª Volta à Madeira em Bicicleta. Para a 2.ª etapa o arranque está previsto para as 10h00, e ligará Santana ao Porto Moniz. A prova prolonga-se até domingo, 14 de julho.

* O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, preside às 10h00 à apresentação do programa ERP Portugal - ‘Junta na Freguesia’, que decorrerá no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente às 11h00 no Centro Operacional do Observatório Oceânico da Madeira, em São Lázaro, por ocasião da apresentação do Veículo de Superfície Não Tripulado – DriX.

* A Ordem dos Engenheiros da Região Madeira organiza pelas 17h00, na ALRAM, uma conferência, aberta ao público em geral, sobre a crise na habitação e as soluções. Para discutir este desafio urgente e explorar soluções inovadoras a OERM convidou o engenheiro Fernando Santos.

* No âmbito da 2.ª edição do Projeto ‘Impulso’, a atriz Laura Aguilar leva ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, pelas 18h00, o espetáculo ‘Tudo o que fiz...’

* A Sala de Exposições Temporárias do Solar do Ribeirinho recebe a Exposição ‘Isatis Tinctoria’, da autoria da artista Andreia Nóbrega e com curadoria de José Maria Zyberchema. A abertura está agendada para as 18h00 e tem entrada livre.

* No oitavo dia da Expomadeira, no Estádio do Marítimo, o programa conta com animação, showcooking e a visita oficial do secretário de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, às 18h00.

* Arranca hoje, no Paul do Mar, a Festa da Lapa, que se prolongará pelo fim de semana. A abertura está prevista para as 16h00, no cais, dando início a um vasto programa de animação, com diversos artistas e música para todos os gostos. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se pelas 18h30 ao certame para a abertura oficial. No sábado e no domingo, a abertura dos stands de comes e bebes será às 10h00.

* A 67.ª edição da Feira Agropecuária do Porto Moniz inicia-se hoje, num evento que junta milhares de estrangeiros e madeirenses na Santa. O certame prolonga-se até domingo.

* Regressa hoje ao Parque de Santa Catarina o Festival Summer Opening. Sendo assim, no palco principal atuará pelas 19h30 Sérgio Godinho, seguindo-se pelas 22h50 os Da Weasel.

* A Freguesia do Caniçal irá receber entre hoje e domingo o VII Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco. A abertura está prevista para as 19h30. O festival terá igualmente uma forte componente cultural e musical, tendo como cabeça de cartaz o artista nacional Toy, que atua às 23h00.

* O guitarrista Francesco Luciani vai realizar um concerto de guitarra clássica a solo, na Igreja de São Salvador (Igreja Matriz de Santa Cruz), às 20h00. O concerto é de entrada livre para o público.

* Vai hoje para a estrada o Rali da Ribeira Brava. A partida para a prova noturna está prevista para as 21h00. O rali prolonga-se ainda pelo dia de amanhã.

* Este será um mês animado em São Martinho, que mais uma vez promove as noites animadas. A iniciativa começa hoje pelas 21h30, com a banda AOAKASO, que atuarão nos Jardins da Ajuda.