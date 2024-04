O Estado Maior da N.S.R. - Madeira, dirigiu-se, hoje, ao Lar Casa da Sagrada Família e Refúgio São Vicente de Paulo em Gaula, Santa Cruz, Madeira, Portugal, para cumprir o compromisso de “ajudar a quem mais precisa”. Para tal, foram doados artigos de necessidade à instituição.

“Queremos expressar a nossa profunda gratidão pela fraternal receção que recebemos por parte dos idosos do Refúgio. Os integrantes do Estado Maior da N.S.R. - Madeira, fomos recebidos com muita alegria por parte dos idosos que lembram com emoção quando partilharam connosco um almoço numa das nossas viagens”, refere a entidade, em comunicado, acrescentando ter sido “emocionante ver as senhoras e senhores do refúgio nos receberem com tanta alegria, conjuntamente com a Irmã Edilsa e as suas colaboradoras”.