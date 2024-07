Bom dia!

- Pelas 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se a reunião da Conferência dos Representantes do Partidos.

- A Reitoria do Colégio dos Jesuítas acolhe, às 10h00, a abertura da 11ª Edição do Curso Intensivo de Português para Lusodescendentes.

- A apresentação da Expomadeira 2024 vai decorrer, na sala de conferências do Estádio do Marítimo, a partir das 12h30.

- Principia às 18h00, a cerimónia dos 281 anos da freguesia da Tabua, junto à Capela de Nossa Senhora da Saúde, no sítio da Ribeira da Tabua.

- Às 19h00, no Fórum Machico, a sessão solene do Dia da Freguesia. Nesta ocasião, será divulgado o projeto “Vale do Fogo”.