A regata internacional Canárias-Madeira é apresentada, hoje, pelas 12 horas, na sede do Clube Naval do Funchal, na Quinta Calaça.

Pelas 15 horas, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, é divulgado o programa do ‘Funchal Summer Fest’. A XIX Semana Europeia de Folclore prossegue no auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Assim, às 21 horas, atua o grupo folclórico da Casa do Povo da Madalena do Pico (Açores). Às 21h40, tem lugar a atuação do grupo associativo de divulgação tradicional de Forjães (Braga). Às 22h10, será a vez do grupo cultural Cuniburo-Cayambre, do Equador.

Tenha uma boa semana!