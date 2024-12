A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA) da Direção Regional de Educação, apresenta o espetáculo ‘SOS Natal’, uma história infantil protagonizada pela Equipa de Animação da DSEA.

Este evento, destinado às crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, terá lugar no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, nos dias 4 e 5 de dezembro.

As sessões decorrerão nos seguintes horários:

Hoje: 11h15 e 15h00

5 dezembro: 10h00, 11h15 e 15h00

As reservas deverão ser efetuadas através do telefone +351 291 145 756.

Criada em outubro de 1986, a Equipa de Animação (EA) é composta por professores e educadores de infância. Desde a sua criação, a equipa dedica-se a criar, elaborar e adaptar histórias, assim como a idealizar e confecionar os adereços, cenários e guarda-roupa associados às suas produções.

A principal missão da EA é levar animações às escolas de educação pré-escolar e jardins-de-infância da Região Autónoma da Madeira, com um enfoque nas áreas da expressão musical e dramática. Estas animações visam servir de ponto de partida para um trabalho interdisciplinar, proporcionando experiências artísticas significativas.