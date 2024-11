Decorreu esta manhã, no Centro Cívico do Estreito da Calheta, a Cerimónia de Entrega das Bandeiras Eco-Escolas aos diversos estabelecimentos de ensino deste concelho.

O galardão foi entregue a todos os 10 edifícios escolares do Município que, no ano letivo anterior, participaram ativamente no Programa Eco-Escolas, mostrando o compromisso com práticas mais sustentáveis e o cuidado com o nosso planeta.

A cerimónia contou com a presença dos diretores das escolas e dos respetivos coordenadores, que têm sido peças fundamentais neste projeto. A manhã foi ainda mais especial com a entoação de canções por parte dos alunos presentes, criando-se ali um ambiente de união e celebração pelo trabalho desenvolvido.

O vereador Aleixo Abreu, com o pelouro do Ambiente, agradeceu o empenho e a dedicação de todos, reforçando a importância de continuarmos a trabalhar juntos em prol de um futuro mais verde para o nosso concelho.

“Vocês são os verdadeiros embaixadores da mudança e será com vocês que vamos melhorar as condições que temos no nosso planeta, quer no mar, quer na terra”, disse, dirigindo-se às crianças presentes na iniciativa. O responsável garantiu, de resto, que da parte do Município “tem sido feito um investimento nos ecopontos, melhorando também as equipas e os próprios circuitos da recolha de lixo”, ciente, contudo, de que há sempre algo mais a fazer. “Este é um caminho que temos de fazer de mãos dadas (...) pois a preservação do meio ambiente tem de ser uma luta de todos nós”, concluiu.