A Escola Secundária Jaime Moniz celebra hoje o seu Dia, numa cerimónia que homenageou professores e pessoal não docente que se aposentaram no ano passado, bem como entregou prémios de mérito a quatro alunos de cada ano escolar, ou seja, do 10º ao 12º ano. Nos próximos dias, será realizada homenagem a 80 alunos que obtiveram média igual ou superior a 18 valores.

Em declarações prestadas aos jornalistas, antes da cerimónia, a presidente do conselho executivo referiu que, no ano letivo transato, aposentaram-se três trabalhadores não docentes e 17 professores. Isabel Freitas garantiu que, apesar do número de aposentações na classe docente, a escola “não tem o quadro de professores desfalcado. Todos os nossos alunos têm professores desde o início do ano”.

A responsável do estabelecimento de ensino secundário que conta com 1.600 alunos e 260 professores, lembrou que as escolas têm vindo a perder alunos progressivamente, sendo que “é natural que não haja falta de docentes”, aditando que, mesmo nos casos de ausência de professores, por motivos de baixa médica, “são logo substituídos”.

Por outro lado, Isabel Freitas disse que a escola necessita de algumas obras, mas não estão, para já previstas. “A cobertura dos nossos telhados, algumas pinturas interiores, reformular os nossos laboratórios” foram alguns exemplos dados relativamente a um edifício com cerca de 80 anos.