Dos 1.737 estudantes da Madeira que se candidataram à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, 1.563 entraram na universidade, representando uma taxa de 90%. Comparativamente a 2023 - 1.688 candidatos dos quais 1.529 ficaram colocados -, há um aumento de 34 alunos.

João Costa e Silva, diretor do Gabinete de Ensino Superior, realça o “ligeiro aumento” de candidaturas face ao último ano, sendo que 2024 foi o terceiro com mais candidatados ao ensino superior público desde 2007.

“Tivemos mais um ano com um número muito interessante de candidaturas ao contrário das expectativas que tínhamos inicialmente de poder haver mais uma descida do número de candidatos ao ensino superior, e isso não se verificou”, denota.

172 estudantes sem colocação

Por outro lado, boas notícias não receberam 172 alunos que não conseguiram colocação, além de outros dois que foram excluídos, representando estes cerca de 10% da totalidade dos candidatos da Região.

38% entrou na UMa

Já na Universidade da Madeira entraram nesta 1.ª fase de candidaturas às licenciaturas 593 alunos madeirenses, correspondendo a 38% do total dos estudantes colocados.

Quanto aos três cursos mais requisitados pelos jovens, destaca-se em primeiro lugar Engenharia Informática (112), Gestão (106), Medicina (95).

80% fez candidatura no Gabinete

O responsável aponta que, do total dos candidatos, cerca de 80% fez a sua candidatura no Gabinete do Ensino Superior, algo pelo qual se regozija o responsável.

“Em tempos do digital, e sabendo nós que os jovens estão muito mais propensos para a utilização das novas tecnologias, termos 80% dos estudantes a fazer a candidatura no Gabinete é, de facto, de salientar e louvar até porque eles sabem que podem contar com toda a nossa experiência e conselhos”, sublinha, lembrando que “mais de metade” dos discentes que recorrem a este serviço regional acaba por alterar a sua candidatura.