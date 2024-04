Engenho do Norte já processou 1,3 toneladas de cana este ano

A Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e da Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, visitaram hoje o Engenho do Norte, no Porto da Cruz, concelho de Machico.

Marco Caldeira, juntamente com Tiago Freitas, Gonçalo Tito e Marisa Santos, puderam constatar o andamento da safra deste ano da apanha de cana-de-açúcar neste operador económico que já processou 1,3 toneladas de cana.

Conforme destaca uma nota enviada à redação, o Engenho do Norte tem em vista processar cerca de 4.000 toneladas para esta campanha, tendo o grau brixt superado as expectativas, dando provas da qualidade do produto.