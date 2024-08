Os enfermeiros dos Centros de Saúde da Região vão passar a ter um papel ativo na capacitação dos cuidadores informais, anunciou hoje o Serviço de Saúde da Região.

Para o efeito foi constituído um grupo de trabalho, sob a orientação da direção de enfermagem, com a responsabilidade de coordenar a implementação do projeto ‘Intervenção do Enfermeiro na Capacitação do Cuidador Informal’.

O grupo coordenador é composto pelas enfermeiras Dulce Sousa, Paula Catanho e Susana Freitas, especialistas em enfermagem comunitária.

A continuidade do projeto é assegurada pelos enfermeiros e enfermeiros especialistas no Centro de Saúde e domicílio, em articulação com a equipa multidisciplinar.

Este projeto de capacitação aos cuidadores informais teve início no passado dia 22 de julho, nos Centros de Saúde do Caniço, Câmara de Lobos e Dr. Rui Adriano de Freitas (Nazaré). Nos restantes Centros de Saúde da Região Autónoma da Madeira, as sessões de capacitação foram entretanto iniciadas.

“Os cuidadores informais desempenham um papel primordial na sociedade atual, que envolve a realização de múltiplas tarefas na prestação de cuidados em diferentes áreas, com impactos quer para o cuidador, quer para a pessoa cuidada. Neste sentido, a capacitação do cuidador é fundamental para adaptação ao papel que estes desempenham, com reflexo não só na sua qualidade de vida, mas também na pessoa cuidada”, sustenta o SESARAM em comunicado.