A segunda edição do Encontro P&Q Vinhos e Espirituosos, que conta com o JM como media partner, irá se estender até às 20 horas, no Nini Design Center.

Durante a manhã a iniciativa foi especialmente direcionada para os profissionais de restauração e hotelaria.

Agora, será o público em geral a ter a oportunidade de degustar mais de 200 referências de vinhos de cerca de 20 produtores oriundos de várias partes do país, incluindo dos Açores.

João Couto, da empresa Cooperativa vitivinícola Ilha do Pico, foi uma novidade na edição deste ano. O empresário trouxe vinhos de outras ilhas, maioritariamente brancos e licorosos – fortificados à semelhança do Vinho Madeira. Mas foi o vinho Grutas das Torres que saltou à vista dos visitantes, uma bebida que ficou cerca de quinze meses numa gruta vulcânica a “estagiar” antes de sair para o mercado, inclusive madeirense.

O evento primou pela versatilidade, desde vinhos com muita acidez, especiais para peixes e saladas, ou até mesmo carnes maturadas.

Por seu turno, Marco Seixas, da Costa Boal, regressou à Madeira para nova presença no ‘Encontro P&Q’, veio dar a provar aos clientes e convidados os vinhos de três regiões distintas, Trás-os-Montes, Douro e Alentejo. Aqui na Região, o empresário diz que o mercado tem sido “bastante atrativo”, a par do evento que considera ser “extremamente positivo para fixar o produto na Madeira”.

Os bilhetes têm um custo 7,50 euros e podem ser adquiridos no próprio local. Para os interessados em contemplar a prova comentada o valor passa para os 20 euros.

Cumpre recordar que cerca de 110 pessoas já garantiram o seu lugar no jantar, a acontecer esta noite no restaurante o Forte. Devido à grande afluência e ao autêntico sucesso deste evento que conjuga a gastronomia e os vinhos não há mais vagas disponíveis.