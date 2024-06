A Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas anuncia que irá proceder à interrupção temporária da circulação rodoviária na ER 204 entre a Boa Nova e a Assomada, o que acontece por motivos de requalificação.

“Os trabalhos decorrerão na Estrada Regional ER 204, no troço compreendido entre o Caminho do Palheiro e o entroncamento com a Estrada da Camacha, de 2 a 5 de julho de 2024, com interrupções por períodos máximos de 1 hora, entre as 10h00 e as 17h00.

Atendendo às alterações de operacionalidade que esta intervenção acarreta, alertamos os utentes para a necessidade de cumprir com a sinalização instalada no local”, é referido em comunicado.