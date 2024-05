Empreendedorismo: Oradores lançam desafios à plateia

Num painel realizado hoje, no âmbito do I Congresso Internacional de Municípios Promotores de Empreendedorismo, que encerra esta quarta-feira, foram lançados diversos desafios à plateia, por parte dos oradores convidados.

Marco Gomes, diretor regional da Educação, entre outros desafios e apelos, vincou a ideia de passar da teoria à prática através do desenvolvimento de competências empreendedoras.

Cláudia Bilou, da divisão de educação da Câmara Municipal do Funchal, partilhou a experiência da autarquia anfitriã nesta área e apresentou um interessante conjunto de declarações em vídeo de crianças de várias escolas do Funchal com projetos de empreendedorismo.

Do Brasil, o senador federal Laércio Oliveira foi outro dos oradores no painel moderado pelo diretor do JM, Miguel Silva. O político falou do conceito de empreendedorismo comercial e abordou o lado mais humano.

Laércio Oliveira insistiu na importância do conceito de projeto de vida, apontando o seu próprio exemplo, como alguém que era empreendedor por necessidade aos 11 anos, para ajudar a família, e hoje lidera um grupo empresarial com mais de cinco mil trabalhadores.

André Gusmão, também do Brasil, desenvolveu o conceito do egosistema e recordou a evolução das novas formas de comunicação.

Finalmente, João Lemos Baptista deixou vários reparos sobre a falta de um curso especificamente sobre turismo na Madeira. Desafiou a Universidade da Madeira ou a Universidade da Madeira para o fazerem.

O congresso termina esta quarta-feira com mais uma série de apresentações.