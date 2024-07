O embaixador da República Popular da China em Portugal, Zhao Bentang, foi recebido hoje, no Palácio de São Lourenço pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto.

Neste encontro também estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

De acordo com uma nota do Palácio de São Lourenço, foram debatidas matérias de interesse comum, a nível cultural e económico, nesta nova deslocação do embaixador chinês à RAM.

Ficaram agendados novos encontros entre todos os presentes, ainda para este ano, quer em Portugal continental como na RAM.