Citando o hino da Madeira, Élvio Sousa assume o JPP como a terceira força política, a voz dos madeirenses, “do mar a serra e do vale à montanha”. Esta uma das primeiras declarações depois de fechados os resultados eleitorais que dão nove deputados ao partido, agradecendo o voto de mais de 23 mil madeirenses e porto-santenses.

Sobre o que os partidos têm afirmado em relação a acordos com o JPP, o deputado eleito ironizou: “já se vendeu nesta semana mais camas de casal do que no mês anterior”. Élvio Sousa não quer falar hoje de acordos com partidos. “Hoje é para festejarmos”, disse, assegurando que a Madeira não ficará ingovernável por causa do JPP.

”Hoje vamos falar do agradecimento ao povo e do estoicismo em acreditar no projeto do JPP”, afirmou ainda. Assegura que não faz acordos com o PSD, como tem sido dito. “Isso é pura mentira. A politica é para servir a Madeira e não os amigos”, adiantando ainda que “o PSD está fora da equação”.

Quanto a telefonemas de líderes dos restantes partidos, disse que “acordo as 5 horas da manhã” e que a partir dessa hora pode receber telefonemas, e que hoje não falará com ninguém sobre acordos.” Todos têm o nosso contacto”, afirmou, escusando se a responder sobre se atenderia uma chamada de Miguel Albuquerque.” Antecipar cenários plausíveis é uma questão interessante, mas não somos um partido tradicional como os outros”.