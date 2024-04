Eleições: JPP acusa Albuquerque e o CDS de terem “enterrado o ferry”

Numa ação enquadrada nas eleições legislativas regionais, realizada no Funchal, o cabeça de lista do JPP acusou o presidente do Governo Regional e o CDS de terem “enterrado o ferry”.

Élvio Sousa reiterou que a proposta do JPP para a ligação Ferry, entre a Madeira e o Continente “não assenta necessariamente num concurso público internacional para a ligação marítima de carga e passageiros com recurso a indemnizações compensatórias, mas sim num contrato aberto assente na diplomacia comercial com os armadores ibéricos, com isenção de taxas e criação de uma rampa ro-ro e terrapleno”.

“Essa é a nossa proposta, já apalavrada, e sem subserviências a grupos e monopólios que dominam o poder político agachado. Por isso tanto Albuquerque, como o CDS enterraram o Ferry. O CDS chegou inclusive a dizer que se fizesse parte do governo (que veio a fazer) iria o trazer, nem que custasse 20 milhões”, sublinha o candidato do JPP em comunicado.

Élvio Sousa compromete-se a “trazer mais concorrência de transporte, menos custos de transporte de mercadorias, mais produtos, mais exportação da produção regional que, sem duvida, ajudará a baixar o custo de vida e a diversificar a economia”.