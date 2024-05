A noite eleitoral serviu para ensaiar discursos que revelam indefinição governativa. A Direita venceu as eleições de ontem na Madeira mas não se entende. A Esquerda foi derrotada mas admite disponibilidade para governar. O PSD ganhou com apenas 19 deputados, o menor número de sempre, e inicia hoje novo processo negocial. Quanto ao Chega não descolou dos 4 lugares. IL e PAN ficam como estavam: com um deputado cada. BE e PCP estão fora do Parlamento. Acompanhe neste dia pós eleitoral, tudo o que aconteceu e se disse ontem no Jornal. As eleições são a manchete desta segunda-feira, como é natural.

Na nossa primeira página, a foto de destaque é para o vencedor, PSD, com 19 deputados. Mas também trazemos-lhe nota com foto do PS que apenas elegeu 11 e procura alternativa e do JPP que passou de 5 para 9 parlamentares.

Embora o foco da edição de hoje esteja nas legislativas regionais de ontem, há muito mais para ler. Aproveite e tenha uma boa semana!