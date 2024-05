Na Escola EB1 com PE do Caniço, a afluência às urnas está já a se verificar a bom ritmo, mas há quem diga que são menos as pessoas, a esta hora, quando comparado com as últimas.

O sol poderá ‘arrastar’ muita gente para a praia. De qualquer forma, já há o habitual engarrafamento nos arredores deste estabelecimento de ensino, um dos principais locais de voto da freguesia do Caniço.