Ricardo Teixeira, presidente da Junta de Freguesia de Santana, revelou ao JM que a maioria dos eleitores está muito satisfeita com a nova modalidade de votar. Muitas pessoas de certas localidades têm aproveitado um passeio para votar em freguesias vizinhas. “Em Santana, por enquanto, está a correr tudo bem e este modelo parece ter nota positiva porque têm votado eleitores de outros locais e em número considerável pelo que dizem nas urnas”.

Já Manuel Luís Andrade, presidente da Junta de Freguesia do Faial, revela ao JM que, às 17 horas, 25% dos votantes eram eleitores de outros concelhos e freguesias, num dia de eleições europeias em que tudo estava a decorrer conforme o planeado. As eleições estavam, até às 17 horas, com muito boa afluência.