A Brinertes, que atua nas ribeiras do Faial, vai cessar a sua atividade no final deste mês. A decisão está a ser comunicada na localidade como resultado de uma ordem governamental. Ao JM, a Direção Regional de Economia explica que a empresa foi advertida de várias irregularidades e não cumpriu. Apesar do prazo para encerrar portas, ainda há uma reunião na próxima semana. Ruído e poeiras geram reclamações há vários anos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca Calçada em risco. A Igreja Inglesa, no Funchal, mandou arrancar calçada tradicional madeirense com 200 anos. A estranha decisão, não explicada ao JM, indignou historiadores e investigadores. João Baptista, que estudou aquele espaço, admite que outros pavimentos possam desaparecer e dá o exemplo do ‘mar largo’ do Palácio de São Lourenço. A solução é a urgente classificação daquele património.

Orçamento preso por um fio é outro assunto de relevo nesta edição. O voto favorável do PAN – ao lado do PSD e do CDS – salvou a proposta do Governo. PS, JPP e IL votaram contra e três deputados do Chega abstiveram-se, enquanto Magna Costa faltou. Pela primeira vez em meio século, a Madeira tem um Orçamento aprovado por maioria simples.

Saiba ainda que PSD espera 35 mil no Chão da Lagoa; Estreito da Calheta anuncia festa rija e que Túnel 8 acolhe 9 dias de arte.

