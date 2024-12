A Câmara Municipal de Câmara de Lobos organiza até ao próximo dia 21 dezembro de 2024, o Eco-Mercado de Natal, no Mercado Municipal da sede de Concelho uma iniciativa que vai de encontro à política da autarquia de promover a sustentabilidade, a economia circular e o apoio aos produtores locais, oferecendo à comunidade um espaço de convívio e celebração durante a época natalícia.

O Eco-Mercado de Natal contará com um programa diversificado que combina momentos culturais, atividades educativas e animações para todas as idades. Ao longo das três semanas do evento, estarão disponíveis as Eco-Lojas, que reúnem produtores locais, artesãos e microempresas comprometidos com práticas sustentáveis. Este espaço, aberto de segunda a sábado, entre as 10h00 e as 19h30, permitirá ao público adquirir produtos ecológicos e tradicionais, promovendo o consumo responsável.

A programação inclui uma série de workshops temáticos, na área da gastronomia tradicional da época e criação de decorações de Natal, que convidam a comunidade a explorar práticas criativas e ecológicas. O evento também promoverá showcookings e degustações, que destacarão os sabores tradicionais da “Festa”.

A componente cultural será assegurada por uma variedade de atuações ao vivo, com destaque para artistas como Tiago Sena, Joana Mendonça, Plus One Duo e Cláudia Gouveia, bem como por apresentações de grupos locais, incluindo a banda Os C’Ainados, o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Câmara de Lobos e os Coros de Natal. Para as crianças, estão previstas atividades como a Hora do Conto, promovida pela Biblioteca Municipal, e animações infantis, como Saltos e Trambolhões.

O Eco-Mercado de Natal também assume um papel educativo, promovendo palestras e workshops que sensibilizam para a economia circular, a redução de resíduos e o consumo consciente, promovendo a sustentabilidade e oferecendo à comunidade ferramentas práticas para a adoção de hábitos ecologicamente responsáveis.

Este evento vem na linha das iniciativas “Green Market” organizadas nos anos de 2023 e 2024, que destacaram a importância do consumo informado, da preservação da identidade cultural e da dinamização da economia local. Através do Eco-Mercado de Natal, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos procura dar continuidade a à dinâmica iniciada, proporcionando à população e aos visitantes uma experiência única que alia tradição, sustentabilidade e celebração.

A autarquia convida toda a população e visitantes a participar nesta iniciativa, num espaço onde o espírito natalício se une à promoção de práticas sustentáveis. Segundo a Vereadora com o pelouro do Ambiente Dina Silva, “O Eco-Mercado de Natal será mais do que um mercado: será uma oportunidade para fortalecer laços comunitários, valorizar os pequenos produtores e celebrar o Natal de forma consciente”.