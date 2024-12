Duas professoras da EB1/PE da Lombada, no concelho da Ponta do Sol, deslocaram-se à Noruega durante uma semana para participar numa mobilidade Erasmus focada na aprendizagem ao ar livre. A iniciativa contou com a presença de docente de vários países, incluindo a Grécia, Bulgária, Estónia e a Noruega, com o objetivo de desenvolver metodologias inovadoras que promovam o contato dos alunos com a natureza.

A mobilidade decorreu em Østfold e incluiu atividades teóricas e práticas. Durante a formação, as docentes madeirenses participaram em workshops organizados pela Høgskolen i Østfold e aplicaram estratégias pedagógicas em sessões ao ar livre com os alunos da Escola Spetalen, localizada em Råde.

As professoras destacaram o impacto positivo desta experiência no seu trabalho na EB1/PE da Lombada, sublinhando a relevância de metodologias mais dinâmicas e sustentáveis, ajustadas às especificidades do contexto escolar madeirense.