O Clube de Leitura, no contexto do Ensino Superior, denominado ‘Leituras à Letra’, pretende estimular a reflexão e o sentido crítico dos estudantes, através de um espaço aberto à partilha de diferentes opiniões e perspetivas, de forma a que se tornem cidadãos com espírito crítico e mais inclusivos.

A visão do Clube de Leitura, passa pela promoção dos hábitos de leitura no ensino superior e assume-se como catalisador das competências literárias da comunidade académica do ISAL.

A iniciativa dos discentes conta com o apoio direto da Biblioteca e do Departamento de Línguas do ISAL.

O Plano de Ação do Clube de Leitura enquadra-se na política do Plano Nacional de Leitura (PNL), uma vez que contribui para a consecução da sua missão, através da promoção de hábitos de leitura junto dos estudantes de Ensino Superior e do incremento dos níveis de literacia da sociedade civil.

O plano de atividades para este ano enquadra-se, nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, pelo que as iniciativas propostas remetem para o tema da liberdade, através de diferentes perspetivas sobre o colonialismo e o pós-colonialismo.