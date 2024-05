A Direção Regional da Saúde (DRS) vai assinalar o Dia Mundial Sem Tabaco a 31 de maio, associando-se, desta forma, à Organização Mundial de Saúde (OMS) e aos seus parceiros.

Refira-se que em 2024, a campanha da OMS ‘Proteger as crianças da interferência da indústria do tabaco’ dá enfase à necessidade de defendermos as crianças. Com este objetivo, a DRS está a dinamizar várias ações dirigidas a esta população, designadamente em contexto escolar.

Destacam-se as ações de educação e sensibilização do dia 29 e do dia 31 de maio, nas escolas Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, que contarão com a presença da Diretora Regional da Saúde, Bruna Gouveia, do diretor e de vários técnicos da Unidade de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências da DRS e ainda de profissionais do SESARAM, EPERAM, nomeadamente afetos à consulta de cessação tabágica.

“Aproveitando a oportunidade de sensibilização, a DRS reforça também a sua campanha de comunicação sobre o tema, reiterando as recomendações dirigidas aos adultos”, lê-se em comunicado de imprensa.

Tendo em conta que contribuir para que a próxima geração esteja livre dos perigos da dependência do tabaco e da nicotina é importante, estas são algumas das recomendações:

- Proteger as crianças e os jovens de todas as formas de tabaco/nicotina;

- Informar as crianças e os jovens que cigarros eletrónicos e tabaco aquecido contêm nicotina;

- Explicar às crianças e aos jovens as consequências do consumo de tabaco;

- Não expor as crianças e jovens ao fumo de tabaco;

- Promover espaços interiores e exteriores 100% livres de fumo;

- Explicar às crianças e aos jovens que a publicidade serve para vender produtos.