O Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) mantém a certificação nacional de nível ‘Bom’ atribuída pela Direção Geral da Saúde (DGS).

Após a visita de acompanhamento dos dois anos, ocorrida em novembro de 2024, e verificada a conformidade com os padrões esperados, o Comité de Certificação do Departamento da Qualidade da Direção Geral de Saúde manteve a certificação ao SEMER. “A decisão reconhece, desta forma, que os cuidados de saúde prestados na Região Autónoma da Madeira, em ambiente pré-hospitalar, estão de acordo com os padrões de qualidade nacionais e internacionais, aplicáveis às diversas tipologias de unidades de Urgência/Emergência, em consonância com a estratégia Nacional para os Cuidados de Saúde”, refere o Serviço Regional de Proteção Civil, em comunicado, explicando que o objetivo do SEMER passa por consolidar e alavancar a atuação atual, no sentido de, progressivamente, cumprir todos os requisitos necessários para garantir a obtenção do desejado nível de EXCELÊNCIA.

“A missão do SEMER é operacionalizar as atividades de emergência médica na Região Autónoma da Madeira (RAM), nomeadamente, no que diz respeito ao sistema de socorro pré-hospitalar, seguindo o plano estratégico definido pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM”, aclara.

No SEMER integram-se a Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR) e a Equipa do Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico do Centro Integrado de Comunicações (STAT-CIC), sendo que estes profissionais orientam o seu desempenho com base na competência técnico-científica, no compromisso com a melhoria contínua.

“O SEMER visa uma progressiva melhoria do serviço prestado, expresso na cobertura do maior número possível de eventos e numa atuação o mais precoce e eficiente possível, de forma a permitir resgatar o maior número de vítimas para a vida ativa”, frisa o serviço regional.

“Estamos convictos que, este é o caminho a seguir, pois desta forma, estaremos a proporcionar à nossa população, os mais elevados padrões de cuidados de saúde, motivo de orgulho para todos nós”, remata.