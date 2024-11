Dias mantêm-se nublados e domingo anuncia-se chuvoso

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta semana, no arquipélago da Madeira, apontam para dias nublados e para um domingo chuvoso.

Contactado pelo JM, o delegado regional da Madeira, disse que, para já não tem mais informação a acrescentar, relativamente à dimensão da chuva prevista, e que é ainda cedo para falar na possibilidade de emissão de avisos para o fim de semana.

De acordo com o quadro da previsão para 10 dias, que consta do site do IPMA, as temperaturas deverão baixar a partir de domingo, dia 24, com a mínima a descer aos 19ºC e a máxima aos 23ºC. Nos dias seguintes, prevê-se que a máxima se mantenha no mesmo valor e a mínima registe uma descida até aos 17ºC.