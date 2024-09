Dia Mundial da Prevenção do suicídio: Comece a conversa...

Falar abertamente sobre suicídio, sem tabus, vergonha ou medo do estigma, continua a ser um desafio dos nossos dias. Hoje, dia 10 de setembro, assinala-se o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, uma data promovida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), visando sensibilizar a sociedade para a saúde mental e prevenção do suicídio.

A Direção Regional de Saúde associa-se a esta data, reforçando a importância de identificar precocemente o sofrimento emocional que pode levar alguém a perder a esperança, conversar e disponibilizar apoio, e referenciar ou levar a pessoa a procurar a ajuda de um profissional de saúde.

O suicídio um fenómeno multifatorial e extremamente complexo, influenciado por fatores sociais, culturais, biológicos, psicológicos e ambientais presentes ao longo do curso da vida, e a sua prevenção exige uma intervenção multidisciplinar e multissetorial.