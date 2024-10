O dia 1 de novembro, mais conhecido pelo dia de ‘Todos os Santos’, que se assinala esta sexta-feira, tem como objetivo principal relembrar a memória dos entes queridos que já faleceram.

Em Portugal, considerado feriado nacional, tradicionalmente, as famílias e amigos dos defuntos visitam os cemitérios da sua localidade, para honrá-los, colocando flores e orando frente às campas. Muito embora o dia 2 de novembro é dedicado à memória dos mortos, realizando-se missas por todas as igrejas e capelas dos cemitérios.

Nos Cemitérios Municipais do Funchal, habitualmente, celebram-se missas, tanto, amanhã, 1 de novembro como no dia seguinte, no sábado, 2 de novembro, definindo-se dias e horários para cada cemitério, a constar o seguinte:

Dia 1 de novembro: Celebração de eucaristia no cemitério de São Gonçalo pelas 15:00h.

Dia 2 novembro: Celebração de eucaristia no Cemitério do Monte pelas 12:00h; Cemitério de Santo António pelas 12:00h e Cemitério de São Martinho às 15:00h, sendo esta presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O Município do Funchal no que respeita ao número de cerimónias fúnebres registou no início do ano de 2024, até ao momento, 1 112 funerais, valor este ligeiramente inferior ao ano transato, com 1 197 funerais.

No Cemitério de São Martinho, está em curso a construção de 144 columbários, além dos já existentes (72) e de um cendrário. As obras tiveram início a 12 de agosto de 2024 e está prevista a sua conclusão para o final deste mesmo ano. Os columbários são compartimentos construídos especialmente para a colocação de potes, que contêm cinzas, de corpos ou ossadas, cremados, e o cendrário é um espaço de inumação comum de cinzas.

É de fundamental relevância, evidenciar que o crematório de São Martinho passará a ser um local de cerimónia fúnebre para as diversas religiões, não católicas, se assim os familiares entenderem. Para melhor conforto dos usuários serão colocadas mobiliário adequado ao espaço e equipamento audiovisual.

Os quatro cemitérios do concelho do Funchal vão estar abertos no dia 1 de novembro das 9h às 17h.