O mês passado foi menos chuvoso e mais quente, comparativamente aos valores normais dos meses de dezembro.

Dados divulgados, hoje, pela Direção Regional de Estatística da Madeira revelam que a temperatura média mais elevada (20,1 °C) foi registada na estação do Lugar de Baixo e a mais baixa foi no Pico do Areeiro (6,2 °C).

Comparativamente às normais climatológicas de dezembro, as seis estações para as quais foi possível disponibilizar esta informação apresentaram valores superiores. A temperatura média no Lugar de Baixo (20,1 °C) foi a que registou um desvio superior à normal deste mês (2,4 °C).

No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no mês de dezembro, o extremo máximo de 29,9 °C foi registado na estação do Porto Moniz (no dia 17), e o mínimo foi na estação do Pico do Areeiro (-0,5 °C no dia 3).

Quanto à chuva, foi na estação meteorológica do Chão do Areeiro que se registou o valor mais elevado de precipitação total (294,8 mm). No entanto, foi no Pico do Areeiro que se observou o maior valor diário de queda de água (56,3 mm no dia 24).

Em comparação com a normal climatológica, praticamente todas as estações registaram anomalias negativas (exceção para a estação do Porto Santo/Aeroporto com um total de 72,0 mm, o que perfaz um desvio positivo de 2,1 mm). A estação meteorológica do Chão do Areeiro, ainda que tendo sido a estação que registou o maior valor total de precipitação, destaca-se com uma anomalia de -152,9 mm (normal igual a 447,7 mm).

O máximo de dias com chuva foi registado em Santana e No Santo da Serra (27). A estação do Chão do Areeiro registou ainda, 11 dias muito chuvosos (dias com 10 mm de precipitação ou mais).

No que toca à humidade do ar, os valores variaram entre 58% na Quinta Grande e 95% em São Jorge. O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (5%) foi registado na estação da Quinta Grande no dia 24, enquanto o máximo (100%) foi atingido em oito estações, em diferentes dias do mês.

Já no que diz respeito ao vento, foi na estação da Selvagem Grande que se registou a maior intensidade média do vento (31,9 km/h), por outro lado, foi na estação do Lido que se registou a média mais baixa (4,2 km/h). A maior rajada de vento foi registada no dia 16 na Ponta do Pargo (131 km/h).

No que concerne ao número de horas de sol descoberto, em dezembro, foi de 141,8 horas na estação do Funchal/Observatório (sendo o valor da normal de 134,4 horas), 109,1 horas em Santa Catarina/Aeroporto3 e de 111,1 horas no Porto Santo/Aeroporto (valor da normal 132,9 horas).

Por sua vez, a água temperatura média da água do mar, no Molhe da Pontinha, foi de 20,9 °C (+1,4 °C que o valor da normal para este mês). A temperatura média mais alta foi registada no dia 2 (21,8 °C) e a mais baixa (20,1 °C) nos dias 21, 23 e 25 de dezembro.