Bom dia e bom domingo!

- Entre as 9h00 e as 18h00, a 1.ª edição do “Mercado na Praceta”, no centro da cidade de Santa Cruz.

- O CDISA Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal, promove a partir das 15h00, a VIII Edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor, no Jardim da Serra.

- Às 16h00, no Museu de Arte sacra do Funchal, a conferência “A Caminho do Centenário do Opus Dei 1928-2028” por Mons. José Rafael Espírito Santo.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, às 16h00, o espetáculo “Abril em Maio” de Sara Gonçalves.

- O Madeira Flower Classic Auto Parade, acontece esta tarde, a partir das 16h30, entre a Avenida Sá Carneiro e a Praça da Autonomia. Após o desfile, os carros ficam em exposição até às 18h30. O evento faz parte do programa da Festa da Flor.

- Pelas 18h00, a iniciativa MachiArtes, no Fórum Machico.

- Termina, às 18h00, o Festival Aqui Acolá na Ponta do Sol. O programa reserva várias iniciativas culturais, ao longo do dia. Às 16h00, no Centro Cultural John dos Passos, pode ver o filme ‘Mãe’ de João Brás.

- Na véspera do 13 de maio, que celebra as Aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos, saiba onde pode participar nas celebrações:

* Na paróquia de Santo Amaro, Funchal, a recitação do terço às 19h30 seguida de eucaristia, pelas 20h00. A procissão, no final, à volta da Igreja.

* Na paróquia de Fátima - Salesianos, a Eucaristia é às 20h00 e a procissão pelas 21h00, presididas pelo Provincial dos Salesianos de Portugal e Cabo Verde, Pe. Tarcízio Morais.

* A igreja de Santa Rita vai celebrar o 12 de maio a partir das 20h00, com a oração do terço, missa e procissão das velas.

* Na paróquia do Piquinho, Machico, procissão das velas às 20h00, saí da Igreja paroquial, a eucaristia será na capela de Nossa Senhora das Preces.

* Na Sé do Funchal, a missa às 20h30 seguida de procissão na Placa Central.

* Em Câmara de Lobos, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Cabo Girão, haverá missa às 20h30. No final a procissão das velas.