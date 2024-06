O horário de funcionamento do serviço de descentralização dos postos de reembolso das despesas de saúde será alargado a partir do próximo dia 2 de julho.

Uma medida implementada pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), que irá abranger os concelhos da Região com maior afluência de utentes, e consequente reforço do horário de atendimento, nomeadamente Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, Machico e Santa Cruz.

O Presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Bruno Freitas, salienta a importância desta alteração, afirmando que “os utentes podem agora beneficiar de um horário mais alargado, que passará a compreender o período da manhã e da tarde, para a entrega das suas despesas de saúde para efeitos de reembolso”.

Por sua vez, o alargamento irá conceder uma “maior flexibilidade no que diz respeito à deslocação ao serviço, bem como a prestação de um serviço mais abrangente e com maior proximidade”, sublinhou o dirigente.

O IASAÚDE, IP-RAM recomenda a marcação para a entrega das despesas de saúde através do site institucional www.iasaude.pt ou através do contacto telefónico 291 212 370.