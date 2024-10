Nuno Morna, da Iniciativa Liberal, disse ser este um debate potestativo “totalmente inútil”, e realizado fora de tempo, fazendo saber que irá reservar as suas perguntas a Pedro Ramos, na tarde desta terça-feira, a partir das 14h00.

Recorde-se que este debate requerido pelo grupo parlamentar do JPP, subordinado à temática ‘para esclarecimentos cabal e urgente da gestão dos incêndios de agosto de 2024’ se torna uma sobreposição com a audição parlamentar ao secretário regional da Saúde e Proteção Civil, no âmbito da comissão de inquérito ao ‘apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios’.

O deputado único da IL disse que o conteúdo da manhã é totalmente desnecessário, guardando-se para o confronto direto da tarde.

Aliás, dispensava mesmo a sessão plenário que vai decorrendo, referindo que “tenho mais que fazer do que passar um dia com o secretário regional”.

No imediato, Mónica Freitas, embora com uma dialética distinta, também fez saber que dispensa o tempo que estaria reservado ao PAN, remetendo as suas questões para aquela sessão vespertina.