Cunha e Silva, Jaime Filipe Ramos e Rui Abreu já estão reunidos com Ireneu Barreto

O PSD é o último partido a ser ouvido pelo Representante da República Para a Região, Ireneu Barreto.

O líder da bancada parlamentar, Jaime Filipe Ramos, o presidente do conselho regional do PSD, João Cunha e Silva e o presidente do conselho de jurisdição, Rui Abreu, chegaram ao Palácio de São Lourenço para a audiência, onde devem transmitir, ao que tudo indica, a vontade de formar um novo governo, com um novo líder.