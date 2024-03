Cristina Pedra destaca “forte” política municipal de longevidade

Decorre, hoje, o IV Encontro das Universidades Seniores da RAM, sob o lema ‘Sénior Ativo: Vida com Melhor Qualidade’, iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), em parceria com a RUTIS.

Na abertura do evento, com lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), a presidente da autarquia do Funchal, Cristina Pedra, destacou os objetivos que norteiam a politica municipal na promoção do envelhecimento ativo. Desde logo, enfatizou a aposta que o atual executivo municipal tem feito em termos de valorização da Universidade Sénior do Funchal (USF) para que as pessoas com mais de 65 anos mantenham uma “vida ativa e saudável”.

A autarca realçou, também, o investimento realizado recentemente em termos de aquisição de 14 novos portáteis, com o objetivo de aproximar os “jovens seniores” das novas tecnologias.

Já no âmbito do Orçamento Participativo de 2023/2024, sublinhou que a USF passará a contar com uma ‘Cozinha Móvel’, que irá permitir a realização de showcookings, com ementas elaboradas a partir do programa de alimentação saudável, através do SEMEAR - Estratégia Alimentar do Funchal. Apontou ainda todo o apoio que tem sido dado ao Coro da USF criado a 11 de outubro de 2011.

Cristina Pedra reitera a aposta do seu executivo numa política de “longevidade forte”.

“Para além da grande aposta na USF, e que assim continuará até final do mandato, a CMF aposta no Centro Comunitário, nos Ginásios Municipais, nos Polos Comunitários, envolvendo, por mês, 2.700 frequentadores, neste conjunto de infraestruturas”, salientou.

A edil assegura que o investimento que tem sido feito pelo atual executivo “é a prova inequívoca que estamos ao lado dos munícipes do Funchal, e com todas as Juntas de Freguesia do concelho”.

Refira-se que Universidade Sénior, foi a primeira criada na RAM em 2007, tendo como objetivo permitir às pessoas em idade de reforma ou pré-reforma (+ 50 anos), o acesso à aprendizagem, permitindo a aquisição e/ou revisão de conhecimentos académicos. No presente ano letivo 2023-2024, a USF tem 122 alunos inscritos.

A USF é membro ativo da RUTIS -Rede de Universidades da Terceira Idade desde 13 de novembro de 2009. Esta Rede conta com mais de 400 Universidades Seniores em todo o país, envolvendo 70 mil alunos, conforme salientou na abertura do evento, o presidente da RUTIS, Luís Jacob.