Até ao momento o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, já entregou 14 bovinos a 12 produtores que perderam os seus animais nos incêndios que deflagraram no passado mês de outubro na Região e que afetaram sobretudo os concelhos da Calheta, Câmara de Lobos e Porto Moniz.

Números dados a conhecer pelo diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, que se deslocou à Estação Zootécnica da Madeira - Dr. Carlos Dória, no Porto Moniz, onde procedeu à entrega de bovinos aos criadores de gado

Com esta entrega, concluiu-se o compromisso assumido pelo executivo madeirense na reposição do número de efetivos, contribuindo, assim, para a recuperação das condições de produção do sector pecuário regional. Recorde-se que logo após os incêndios foi igualmente distribuído ração e feno para os animais nas áreas atingidas.

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente continua no terreno apoiando todos os produtores que foram prejudicados pelos incêndios.