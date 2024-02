Devido à tragédia que ocorreu hoje no mar em São Vicente e que vitimou “uma pessoa muito conhecida”, a Junta de Freguesia do Seixal decidiu cancelar o cortejo de Carnaval que estava agendado para as 15 horas de hoje.

A informação foi confirmada à JM FM por Xavier Castro, presidente da Junta de Freguesia, que assumiu a possibilidade de reagendar a iniciativa para o próximo fim de semana.

“Ainda estamos a estudar a hipótese para o próximo sábado”, relevou.