Contrato-programa com criadores de gado “brevemente”

O diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira da Costa e o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, estiveram presentes no almoço de Natal da Cooperativa de Criadores de Gado das Serras das Freguesias do Seixal e da Ribeira da Janela.

Na ocasião os responsáveis transmitiram que “brevemente” haverá a assinatura do contrato-programa entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, com esta cooperativa, no valor de €10 000,00, em reconhecimento do “inestimável contributo que presta na valorização dos recursos naturais e na promoção das boas práticas de proteção ambiental, bem como do interesse público da sua ação, nomeadamente no contexto de recuperação associado aos últimos incêndios”, dá conta a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente.