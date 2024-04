Contas de 2023: PS diz que autarquia está à deriva, coligação aponta medidas concretizadas

Depois de apreciada a informação escrita da presidente da autarquia sobre a atividade e situação financeira do município, a reunião da Assembleia Municipal do Funchal analisa os documentos de prestação de contas de 2023.

Andreia Caetano, do PS, entende que o executivo não tem conseguido cumprir com as promessas, lembrando o saldo negativo superior a 5 milhões de euros nas contas.

”O executivo está a deriva e é incapaz de cuidar da cidade do Funchal”, acusou a deputada municipal socialista.

Valter Rodrigues, do MPT, também fez reparos ao documento, enquanto Gonçalo Pimenta, do CDS, partido que integra a coligação, apontou mais aspetos positivos do que negativos, como o aumento da devolução de IRS aos municípios, de 3 milhões para 4 milhões.

O centrista criticou “a amnésia” do PS que, quando liderou o executivo “devolveu zero”, quando o atual executivo vai devolver 23 milhões no mandato atual.

Justificou ainda a diminuição de receitas municipais, com a diminuição da tributação aos municípios, ou suspensão da derrama, por exemplo.

A melhoria das condições salariais dos bombeiros sapadores foi outro dado apontado, bem como a contratação de trabalhadores operacionais da autarquia.