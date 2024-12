Bom dia!

- Às 15h00, no auditório da Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, decorre a sessão de entrega de Prémios Concurso Lions 2024.

- Acontece às 15h00, no auditório da Escola da APEL, Funchal, a apresentação pela UMAR, dos resultados do Estudo de Caracterização dos/as Jovens e Famílias no Concelho do Funchal, que tem vindo a ser elaborado desde 2023 em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

- Pelas 16h00, o Presidente do Governo Regional preside à cerimónia de assinatura de contratos-programa com as Associações Humanitárias de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, que decorre na Avenida Zarco.

- A partir de hoje e até 17 de dezembro, a Associação Musical e Cultural Xarabanda está presente no ‘foyer’ do Teatro Municipal Baltazar Dias, com uma exposição documental sobre o ciclo de Natal tradicional madeirense, intitulada ‘43 Natais com Xarabanda’.