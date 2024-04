Consulta de Prevenção do Suicídio é mais frequentada por mulheres, solteiros e empregados

O Grupo de Prevenção do Suicídio, do Serviço de Psicologia, do Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) participou, no dia 11 de abril, no XX Simpósio de Suicidologia, que decorreu em Viana do Castelo.

Neste encontro, os profissionais do SESARAM apresentaram um estudo da Região Autónoma da Madeira sobre o Perfil da população frequentadora da consulta de psicologia de prevenção do suicídio, o qual concluiu que, dos 85 participantes, 65% eram do género feminino.

Já a média de idade situava-se 39,12 anos, sendo mais prevalente os residentes no Funchal, bem como os solteiros (45%), os empregados (52%) e os que tinham o ensino secundário (47%).

As conclusões deste estudo mais apontam para o facto de que a admissão na consulta teve por principal motivo a ideação suicida (60%) e a tentativa de suicídio (40%), sendo a ingestão medicamentosa o método mais comum dessa tentativa (44%).

Já ao nível da comorbidade psiquiátrica, a perturbação do humor-depressivo tem a maior representação neste estudo (51%), não havendo uma prevalência de história familiar de suicídio (93%).