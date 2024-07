O eGames Lab, o maior grupo de investigação em videojogos em Portugal, lançou o jogo gratuito Waste Rush, para smartphones Android e iOS, que une entretenimento e consciencialização ambiental, numa plataforma educativa, em que os jogadores são convidados a demonstrar as suas habilidades, enquanto aprendem a reciclar e a reduzir resíduos.

“No Waste Rush os jogadores assumem o papel de motoristas de camião de recolha de resíduos: ao mesmo tempo que limpam as estradas, fornecem informações sobre a transformação e a reutilização de materiais reciclados e a separação adequada de resíduos, tarefas que podem ser aplicadas no dia a dia para contribuir para um planeta mais limpo e sustentável”, explica uma nota enviada ao Jornal. Além da componente pedagógica, acrescenta a eGames Lab, os jogadores “podem ainda competir no ranking semanal, jogar mini jogos complementares e personalizar os seus camiões, tornando a experiência mais imersiva e com uma jogabilidade envolvente.”

Com o lançamento do Waste Rush, desenvolvido pela WalkMe Mobile Solutions, o consório eGames Labs, que tem como objetivo estabelecer em Portugal um cluster para a indústria dos videojogos, criando um ecossistema sustentável, demonstra o seu “foco na produção de jogos de alta qualidade.”

Do eGames Lab fazem parte 22 entidades: Wowsystems, Fapptory, Yacooba, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Cookies Compliance, NOS, Dream Expctation, IST-ID, Município do Funchal, Startup Madeira, ACIF-CCIM, APCA, AFTM, PACT, AJEM, que pretende estabelecer em Portugal um cluster para a indústria criativa dos videojogos, desenvolvendo uma indústria de videojogos com capacidade de exportação global, diversificando e especializando a oferta económica, criando emprego e alianças estratégicas com potências académicas e tecnológicas globais, como a Universidade Carnegie-Mellon e a Amazon Web Services GameTech.

Saiba sobre mais o jogo Waste Rush em https://mobilesolutions.pt/portfolios/waste-rush, na AppStore ou Google Play.