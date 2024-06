Decorreu esta manhã o Conselho Regional do PSD-Madeira, onde, entre outras deliberações, os militantes deixaram um elogio ao “sentido de responsabilidade” demonstrado por Miguel Albuquerque em retirar o programa de governo.

O Conselho esteve reunido em Santa Cruz, culminando nas seguintes conclusões:

“O Conselho Regional sublinha e enaltece o sentido de missão e de responsabilidade política demonstrado, na passada quarta-feira, pelo PSD/Madeira e pelo Líder do Partido e do Governo, Miguel Albuquerque, ao retirar o Programa do Governo da sua discussão na Assembleia Legislativa Regional, uma vez que não estava garantida a sua aprovação.

Uma decisão tomada à luz do interesse público que importa salvaguardar, abrindo-se, a partir de agora, mais um período de diálogo e de negociação com os Partidos que se espera profícuo e partilhado, entre as partes, a bem da estabilidade política e social, da governabilidade, do progresso e do desenvolvimento integral da Região que foram e são, desde a primeira hora e para o PSD/Madeira, prioridades.

Conselho Regional que, a este propósito, reforça a importância da Madeira vir a ter, na maior brevidade possível, o seu Programa de Governo e Orçamento aprovados, permitindo, desta forma, que os Madeirenses tenham um Governo que governe, que vejam assegurado o investimento público e as obras previstas para os próximos quatro anos, assim como implementadas todas as medidas fiscais e sociais programadas para benefício direto da população, às quais o PSD/Madeira reitera a sua total disponibilidade em associar outras propostas da oposição que se revelem positivas para a Região. Ainda neste enquadramento, o Conselho Regional sublinha o facto do PSD/Madeira manter-se um Partido vencedor - que soma, desde 2019, 9 vitórias consecutivas, em todas as eleições disputadas, sejam regionais, nacionais, autárquicas ou europeias - e reitera que, nessa medida, é o Partido que deve continuar a liderar os destinos da Região, tanto mais quando se reconhece que, ao contrário do que a oposição defende, quem perde as Eleições - precisamente porque não mobiliza nem é capaz de merecer a confiança da maioria dos eleitores - não pode governar.

Aliás, será importante relembrar que nas Eleições Regionais antecipadas do passado dia 26 de maio, o PSD/Madeira venceu, de forma clara e inequívoca, em 45 das 54 freguesias e em 9 dos 11 concelhos da Região, numa eleição que representou uma exponencial derrota para o PS/Madeira, que ficou a uma distância superior a 20 mil votos e com uma diferença de 8 mandatos.

Mais uma vitória que se associa à alcançada nas Europeias do passado dia 9 de junho, com o PSD/Madeira a vencer, de forma concludente, estas Eleições, em 10 dos 11 concelhos e em 51 das 54 freguesias, deixando novamente a oposição, designadamente o PS/Madeira, numa posição fortemente agastada e politicamente fragilizada.

Vitórias consecutivas que se mantêm ao fim de 48 anos, expressando uma confiança renovada, por parte dos Madeirenses e Porto-Santenses, naquele que é o nosso projeto Social-democrata e naquela que é a nossa visão e estratégia para o futuro, à qual esperamos dar continuidade assim que todos os Partidos assumam as suas responsabilidades e coloquem, tal como nós, o interesse superior desta Região em primeiro lugar.

A outro nível,, este Conselho Regional apela ao empenho e colaboração de todos os Militantes para a realização da grande Festa da Herdade do Chão da Lagoa, que terá lugar no próximo dia 21 de julho, sublinhando-se a importância desta ser mais uma prova de mobilização e de força, assim como de valorização da identidade e da unidade do Partido.

O Conselho Regional relembra, ainda, que depois da Festa do Chão da Lagoa, é também com todos que conta na rentrée política que terá lugar a 10 de agosto, no Porto Santo.

Por fim, este Conselho Regional congratula-se com a aprovação, por unanimidade, das Contas relativas ao ano de 2023, contas essas que mantêm a trajetória de rigor e de equilíbrio orçamental dos últimos anos”, informa o gabinete de comunicação do partido em nota às redações.