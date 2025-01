O presidente do Conselho de Jurisdição do PSD garantiu, esta manhã, que não recebeu nova queixa de Manuel António Correia, na sequência de lhe ter sido negada a possibilidade de convocar congresso extraordinário.

Rui Abreu sublinhou que, das 570 assinaturas entregues pelo “militante Manuel António Correia”, apenas 240 estariam conforme o regulamento de quotas e dos estatutos do partido.

Em concreto, as assinaturas “não foram acompanhadas por cópia do cartão do cidadão e várias não foram reconhecidas”, disse Rui Abreu, comentando que “se fosse assim, qualquer pessoa podia entregar 500 assinaturas e dizer que são militantes do partido”.

Assim, o Conselho de Jurisdição deu por indeferido o requerimento de Manuel António Correia.

O social democrata chamou ainda a atenção para o facto de, com as eleições regionais marcadas para 23 de março, “estatutariamente é impossível” convocar eleições diretas e um congresso regional com os prazos regidos nos estatutos.

Rui Abreu adiantou ainda aos jornalistas que iria ser enviada para a comunicação social cópia da ata do conselho de jurisdição referente ao pedido de Manuel António Correia não só para a convocação de eleições internas, congresso extraordinário e reunião do Conselho Regional.