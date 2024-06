O presidente do Governo Regional entregou ao final desta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, a proposta do Programa do Governo para a legislatura (2024-2028).

Documento que será agora avaliado por todos os partidos com assento parlamentar. A discussão do programa acontecerá já na próxima semana, entre os dias 18 e 20.

Clique aqui para consultar o Programa de Governo na íntegra.